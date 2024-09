21Shares riduce le commissioni per gli ETP Crypto Basket 10 e Bytetree BOLD

21Shares annuncia oggi una significativa riduzione sulle commissioni per due dei suoi prodotti: 21Shares Crypto Basket 10 ETP (HODLX) e 21Shares Bytetree BOLD ETP (BOLD). Questa decisione avrà effetto immediato e porterà i costi di gestione allo 0,49% nel caso del primo e allo 0,65% per il secondo, rendendo così questi strumenti innovativi più facilmente accessibili a una ampia platea di investitori.

HODLX offre un’esposizione diversificata ai dieci principali asset digitali per capitalizzazione di mercato, ribilanciati trimestralmente per riflettere la natura dinamica del mercato delle criptovalute. Con la riduzione della commissione allo 0,49%, gli investitori possono ora beneficiare di un modo più conveniente per cogliere il potenziale di crescita dello spazio degli asset digitali in un unico ETP diversificato.

BOLD offre una miscela unica di Bitcoin e oro, approccio equilibrato tra asset digitali e tradizionali. Lo schema di ponderazione corretto per il rischio di BOLD, ribilanciato mensilmente, combina la sicurezza dell’oro con le opportunità di crescita di Bitcoin, offrendo una copertura diversificata contro l’inflazione e l’incertezza economica. La nuova commissione dello 0,65% aumenta ulteriormente l’attrattiva di questo prodotto per gli investitori che cercano un’esposizione strategica e conveniente a questi asset.

Mandy Chiu, Head of Financial Product Development di 21Shares, ha dichiarato:

“La missione di 21Shares è da sempre quella di rendere le criptovalute più accessibili agli investimenti e questa riduzione delle commissioni rappresenta il nostro impegno nel voler creare valore per gli investitori. Siamo sicuri che riducendo i costi legati al management di HODLX e BOLD, permetteremo a una platea più vasta di player di esporsi alla finanza del futuro.”

Questo taglio delle commissioni testimonia ulteriormente la dedizione di 21Shares nel fornire soluzioni di investimento innovative e a basso costo, che intercettino e soddisfino le esigenze in continua evoluzione della comunità global degli investitori. Entrambi gli ETP sono collateralizzati al 100% dagli asset sottostanti, fisicamente detenuti presso player che offrono i più alti sistemi di sicurezza.