HANetf avvia la partnership con Harwood Capital Management per il primo ETF in Europa

HANetf ha avviato una nuova partnership con Harwood Capital Management per lo sviluppo congiunto di un nuovo ETF UCITS in Europa. Harwood Capital Management è un asset manager con sede nel Regno Unito che mira a utilizzare i propri servizi di gestione e consulenza degli investimenti per produrre rendimenti remunerativi per gli investitori.

Questa realtà londinese sta entrando ora nel mercato degli ETF grazie alla piattaforma full-service white-label di HANetf e la partnership pone le basi per il lancio di un ETF UCITS attivo che sarà gestito dalla boutique azionaria globale Goshawk Asset Management. Quest’ultima è stata lanciata da Alex Illingworth lo scorso anno all’interno del gruppo Harwood Capital.

La partnership consentirà all’asset manager inglese di entrare nel mercato degli ETF attivi. Il lancio del prodotto, che è in fase di studio, permetterà di combinare la gestione attiva con la convenienza e l’economicità degli ETF negoziati in borsa. La collaborazione HANetf offrirà una soluzione semplice, in grado di portare le capacità di investimento e il brand britannico nel mercato europeo degli ETF; il tutto con l’obiettivo di soddisfare la domanda dei clienti, essere tempestivi nel mercato di riferimento e beneficiare di una rete di distribuzione precostituita in tutta Europa.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha poi aggiunto: