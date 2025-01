HANetf: il patrimonio globale degli ETF supera i 15 trilioni di dollari nel 2024

HANetf ha pubblicato l’ultima edizione di Exchange-Traded Europe, il report trimestrale che indica dati, tendenze e analisi del mercato europeo degli ETF e degli ETC.

L’analisi della piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC ha rilevato che il patrimonio globale degli ETF supera i 15 trilioni di dollari e che l’Europa, da sola, ne rappresenta i 2,29 trilioni, aggiungendo 271,88 miliardi di dollari nel 2024.

In quest’ultimo rapporto, sempre riferito alla fine del 2024, si sono distinti particolarmente gli ETF azionari core che hanno guidato la crescita con 145,86 miliardi di dollari, gli ETF a reddito fisso che hanno aggiunto 66,16 miliardi, mentre gli ETF attivi hanno visto un aumento totale degli AUM del 68%.

Per quest’ultimo settore, in particolare, è necessario sottolineare anche che, secondo un’indagine indipendente, il 94% dei gestori patrimoniali in Europa prevede di aumentare l’uso degli ETF attivi nei prossimi 12 mesi.

Infine, l’approfondimento cita anche un continuo aumento nel numero di marchi europei di ETP, che è arrivato a quota 125.