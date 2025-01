Invesco amplia la sua gamma Equal Weight con un ETF sull’S&P 500 e un approccio basato sugli swap

Invesco lancia un ETF che traccia la performance dell’indice S&P 500 Equal Weight, offrendo al contempo i vantaggi strutturali del modello basato su swap multi-controparte della società. L’indice seguito dall’Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF è costruito a partire dall’indice principale S&P 500, includendo gli stessi titoli costitutivi ma ponderandoli equamente a ogni data di ribilanciamento, anziché utilizzare del metodo standard di ponderazione delle società in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il nuovo ETF di Invesco è il primo ETF equal weight basato su swap al mondo. Per gli investitori che desiderano un’esposizione all’indice S&P 500 Equal Weight, la società offre ora ETF fisici e basati su swap, in modo che gli investitori possano scegliere il metodo di replica preferito.

Gary Buxton, Head of EMEA and APAC ETFs di Invesco, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo anno con un ETF che combina due delle maggiori e più consolidate aree di competenza di Invesco. A livello globale, siamo leader di mercato nelle esposizioni azionarie di tipo equal-weight, un settore in rapida crescita in cui abbiamo assistito a una vera e propria accelerazione della domanda europea nel 2024, e ora la offriamo attraverso la struttura robusta e altamente efficiente basata su swap che abbiamo creato più di 15 anni fa. Abbiamo il più grande ETF basato su swap al mondo e gli investitori possono ora beneficiare degli stessi vantaggi comprovati per la loro esposizione allo S&P 500 Equal Weight”.

La domanda di strategie equal weight è cresciuta da quando le valutazioni delle mega-cap hanno iniziato ad apparire tese, con una concentrazione nelle maggiori partecipazioni ai massimi da molti decenni, e gli investitori desiderano un’esposizione più equilibrata. Questa tendenza è stata più evidente nelle azioni esposte agli Stati Uniti, dove 10 miliardi di dollari di flussi netti verso gli ETF S&P 500 Equal Weight dal luglio 2024 hanno più che raddoppiato i loro asset in gestione. I 10 titoli più importanti rappresentano ancora il 37% dell’indice S&P 500 in termini di capitalizzazione di mercato, quindi la concentrazione rimane a livelli storicamente elevati. A differenza dei prodotti attualmente presenti sul mercato, il nuovo ETF di Invesco seguirà la performance dell’indice S&P 500 Equal Weight attraverso una replica basata su swap. L’ETF deterrà un paniere di azioni di qualità e fornirà la performance dell’indice attraverso contratti swap con grandi istituzioni finanziarie. Queste controparti swap pagheranno all’ETF il rendimento dell’indice, meno una commissione concordata, in cambio del rendimento del paniere di azioni detenuto dall’ETF.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management di Invesco, ha spiegato:

“Quando un ETF domiciliato in Europa utilizza gli swap per replicare alcuni indici core statunitensi, le controparti degli swap non sono tenute a pagare le imposte sui dividendi. Questo ci consente di negoziare condizioni migliori con le controparti degli swap, tra cui il ricevimento del rendimento lordo dell’indice, un vantaggio dimostrabile rispetto a un ETF a replica fisica che in genere paga un’imposta del 15% sui dividendi. Nel caso dell’S&P 500 Equal Weight, ciò corrisponde a un miglioramento di circa lo 0,2% annuo sulla base degli attuali livelli di dividendi.”

Invesco è stato uno dei protagonisti del modello di replica basato sugli swap, con un track record ininterrotto di oltre 15 anni e oltre 65 miliardi di dollari di asset accumulati nella sua gamma di ETF basati sugli swap. La gamma di prodotti comprende l’Invesco S&P 500 UCITS ETF da 39 miliardi di dollari, che è il più grande ETF basato su swap al mondo. Quest’ultimo lancio amplia anche l’offerta di ETF equal weight, aggiungendo l’Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF all’Invesco Nasdaq-100 Equal Weight e all’Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF.