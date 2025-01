Amundi: un anno record per i flussi ETF, le azioni dominano con quasi l’80% della raccolta

Un anno positivo per le azioni che hanno spinto la raccolta degli ETF UCITS europei al dato record di 254 miliardi di euro. Le azioni statunitensi hanno rappresentato il 50% dei 197 miliardi di euro di afflussi complessivi del 2024 nelle strategie azionarie. Il reddito fisso ha registrato una raccolta pari a 58 miliardi di euro, appena inferiore rispetto ai 62 miliardi di euro del 2023. Tutto questo lo si legge nell’analisi dei flussi del mercato ETF a cura di Amundi ETF che, insieme ai dati di dicembre 2024, propone un bilancio di tutto il 2024.

Panoramica 2024 dei flussi europei

Gli afflussi negli ETF UCITS europei hanno raggiunto il livello record di 254 miliardi di euro nel 2024, con le azioni che hanno dominato con quasi l’80% della raccolta netta dell’anno.

L’aumento della raccolta ha superato di gran lunga i 152 miliardi di euro registrati nel 2023. Gli afflussi di dicembre hanno rispecchiato il trend annuale, con le azioni che hanno contribuito per 27,9 miliardi di euro alla raccolta mensile complessiva che è stata pari a 32,1 miliardi di euro. Ciò ha portato il patrimonio gestito totale degli ETF UCITS europei a fine anno a quasi 2.100 miliardi di euro.

Le azioni statunitensi sono state un punto focale per gli investitori, rappresentando oltre la metà della raccolta netta complessiva nel 2024. Questa notevole crescita del mercato evidenzia il crescente interesse degli investitori per gli ETF, che rappresentano uno strumento efficiente ed economico per accedere a un’ampia gamma di asset class e strategie di mercato attraverso un unico veicolo di investimento.

Azioni: le allocazioni statunitensi conducono la classifica

Dei 197 miliardi di euro raccolti dagli ETF UCITS azionari europei nel 2024, 99 miliardi di euro sono stati allocati in indici azionari statunitensi, seguiti dagli indici mondiali con 54 miliardi di euro di afflussi.

Gli investitori hanno destinato 14 miliardi di euro alle strategie equally-weighted nel 2024, in seguito alle preoccupazioni per la crescente concentrazione delle “magnifiche sette” azioni tecnologiche negli indici ponderati per la capitalizzazione di mercato. La popolarità delle azioni tecnologiche ha spinto gli investitori ad allocare 7,2 miliardi di euro nei prodotti del settore IT. Gli ETF del settore finanziario hanno registrato flussi in entrata pari a 3,2 miliardi di euro.

Le strategie azionarie ESG hanno raccolto 22,4 miliardi di euro nel corso dell’anno, ovvero poco più del 10% della raccolta azionaria complessiva del 2024. In linea con il più ampio trend relativo all’azionario statunitense, gli investitori hanno investito 13,7 miliardi di euro alle strategie azionarie ESG USA, con un aumento del ritmo di questa allocazione nell’ultimo trimestre dell’anno. Gli indici mondiali ESG hanno attirato 8,5 miliardi di euro.

Dei 27,9 miliardi di euro investi in azioni nel mese di dicembre, 20,4 miliardi di euro sono stati allocati in strategie azionarie statunitensi. Il mese scorso gli indici mondiali hanno registrato afflussi per 7 miliardi di euro. A dicembre sono stati osservati anche altri trend azionari: le strategie equally-weighted hanno guadagnato 1,6 miliardi di euro, mentre gli ETF del settore tecnologico e del settore finanziario hanno attirato ciascuno 300 milioni di euro. Gli investitori hanno allocato 4,2 miliardi di euro nelle strategie azionarie ESG, circa il 15% degli afflussi complessivi.

Reddito fisso: un contesto di tassi in cambiamento

Anche gli ETF UCITS a reddito fisso hanno attirato afflussi significativi, per un totale di 58 miliardi di euro a fine anno, leggermente inferiore ai massimi toccati nel 2023 con 62 miliardi di euro.

Nel corso dell’intero anno gli investitori hanno privilegiato i titoli di Stato (21,7 miliardi di euro) e il credito societario investment grade (15,2 miliardi di euro) in un contesto di tassi d’interesse mutevoli e divergenti tra Stati Uniti ed Europa.

Gli investitori alla ricerca di rendimento hanno investito 9,5 miliardi di euro nei titoli di Stato denominati in euro e 9,3 miliardi di euro in quelli denominati in dollari. Le strategie del mercato monetario hanno registrato afflussi pari a 10,4 miliardi di euro. Sono stati raccolti dalle strategie a reddito fisso ESG 17,1 miliardi di euro, circa il 30% degli afflussi complessivi.

Dei 4,8 miliardi di euro destinati al reddito fisso nel mese di dicembre, 1,9 miliardi di euro sono stati allocati nel debito societario investment grade e 1,5 miliardi di euro nelle strategie del mercato monetario. I titoli di Stato hanno raccolto 1,1 miliardi di euro, di cui 1 miliardo di euro destinato al debito governativo denominato in sterline britanniche, riflettendo l’impennata dei tassi a lungo termine in questo mercato.

Durante tutto il 2024, il debito societario denominato in euro è stato molto volatile, ma negli ultimi mesi i flussi sono aumentati, con gli investitori che hanno allocato 1,9 miliardi di euro nel mese di dicembre in questa asset class poiché considerata come un bene rifugio data l’incertezza delle prospettive dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Le strategie a reddito fisso ESG hanno registrato 1,9 miliardi di euro di flussi in entrata, circa il 40% dei 4,8 miliardi di euro raccolti dal reddito fisso lo scorso mese. Gli investitori hanno investito 1,5 miliardi di euro nel debito societario investment grade ESG e 300 milioni di euro nel debito high-yield ESG.