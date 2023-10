HANetf celebra il suo quinto anniversario dalla quotazione su Borsa Italiana dei primi ETF

HANetf, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, celebra il quinto anno di attività dalla quotazione dei primi ETF sulle principali Borse europee nell’ottobre 2018. Tra i primi lanci della casa white-label inglese figurano diversi tematici di successo tra cui l’EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (Ticker: EMQQ), un prodotto che consente agli investitori una esposizione alle principali società di Internet ed e-commerce presenti nei mercati emergenti, oltre a due ETF su temi tecnologi come l’HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ticker: ITEK) e l’HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF (ticker: SKYY).

In particolare, ITEK consente un accesso di pari peso alle società che guidano l’innovazione in otto sottosettori (Robotica e automazione, Cloud Computing e Big Data, Cyber Security, Future Cars, Genomica, Social Media, Blockchain e Digital Entertainment), mentre SKYY offre un accesso diretto alle società di tecnologia cloud attraverso tre sottotemi: Infrastruttura come servizio (IaaS), Piattaforma come servizio (PaaS) e Software come servizio (SaaS).

Questi due prodotti sui diversi temi della tecnologia, che proprio oggi celebrano il quinto anniversario dalla quotazione a Piazza Affari, sono classificati come articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), un dato ancor più significativo oggi vista la serie di downgrades avvenute per molti strumenti all’inizio del 2023. SKYY è inoltre l’unico ETF con tecnologia cloud classificato come articolo 8 SFDR.

Il lancio di questi prodotti, tra i primi della gamma firmata HANetf che oggi conta 33 prodotti quotati sulle principali Borse Europee, di cui 23 su Borsa Italiana, ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo della società.

Per l’occasione, Anthony Ginsberg, CEO di GinsGlobal Index Funds, ha dichiarato: