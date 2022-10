Gruppo Take Off chiude i primi nove mesi del 2022 con ricavi in aumento del 10,2% (19,6 mln di euro)

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, nella giornata di oggi ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2022.

In particolare, il gruppo ha chiuso il periodo con ricavi pari a circa 19,6 milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto a 17,8 milioni di euro realizzati al 30 settembre 2021.

In particolare, solo la capogruppo Take Off ha registrato ricavi pari a 15,5 milioni di euro, +16,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; mentre Over, specializzata nella realizzazione di prodotti a brand overkids per bambini sino ai 14 anni, ha registrato ricavi pari a 4,1 milioni di euro, in diminuzione dell’8,0% rispetto al 30 settembre 2021.

Dalla nota societaria emerge l’obiettivo del gruppo di proseguire nel progetto di sviluppo strategico basato sull’espansione dei punti vendita facendo leva su 5 vantaggi competitivi: conoscenza delle preferenze di un’ampia categoria di clienti, forte attenzione verso la customer experience, elevata competenza operativa, forti relazioni con i fornitori ed efficaci politiche di acquisto.