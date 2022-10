Meloni: “Occorre rafforzare misure su bollette e carburanti. Creare argine al caro energia”

‘La situazione dell’Italia non consente di perdere tempo’” “E’ una grande responsabilità” per il governo e “per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E’ un momento fondamentale della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà”. Con queste parole Giorgia Meloni dà il via nell’Aula della Camera alla seduta sul voto sulla fiducia al nuovo governo.

Il nuovo Premier ha sottolineato come si dovrà anche a livello nazionale “rafforzare le misure a sostegno di famiglie e imprese”, su bollette e carburanti, un “sostegno imponente” per creare un “argine al caro energia” che “ci costringerà a rinviare alcuni provvedimenti” in programma.

“Il mare ha giacimenti di gas che dobbiamo sfruttare appieno”, ha poi aggiunto Meloni.