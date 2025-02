GraniteShares: volumi su livelli record con gli investitori che puntano a un rimbalzo di Nvidia

I volumi globali di trading sui prodotti di GraniteShares, che includono principalmente ETF ed ETP a leva su singoli titoli, hanno raggiunto un record giornaliero di 5,64 miliardi di dollari statunitensi nella giornata di lunedì 27 gennaio, totalizzando un valore settimanale di 18,91 miliardi di USD. I dati forniti dall’emittente, che ha masse in gestione per oltre 9 miliardi di dollari, mostrano come gli investitori abbiano approfittato del ribasso di lunedì e della accresciuta volatilità della scorsa settimana, scatenata dall’annuncio della cinese DeepSeek. Il 27 gennaio, in particolare, gli investitori hanno comprato sul ribasso (“buy the dip”) di Nvidia, facendo affluire oltre 1 miliardo di dollari nell’ETF a leva 2x long di GraniteShares (NVDL), quotato al NASDAQ.

La media giornaliera dei volumi di trading sui prodotti di GraniteShares è schizzata a 3,8 miliardi di dollari la scorsa settimana, rispetto alla media abituale compresa tra 1,5 e 2 miliardi di dollari. L’ETF 2x Long su Nvidia (NVDL) ha registrato volumi eccezionalmente elevati, in particolare nella giornata di lunedì, quando il titolo ha subito un calo di circa il 17% in un solo giorno. I dati indicano che NVDL è stato il quarto ETF più negoziato nella giornata negli Stati Uniti. I suoi volumi hanno superato quelli visti su titoli tecnologici molto popolari, tra cui MicroStrategy, AMD, Palantir e Oracle. Se fosse stato un’azione, NVDL sarebbe rientrato tra i 10 titoli più scambiati del mercato. GraniteShares ritiene che la correzione del mercato in risposta all’annuncio di DeepSeek non tenga conto dei possibili risvolti positivi per Nvidia, che potrebbe trarre vantaggio dalla maggiore accessibilità dell’AI e da una più rapida diffusione su larga scala, con la conseguenza di un aumento della domanda per i suoi chip.

Gianmarco Roncarolo, Sales Director di GraniteShares per l’Italia, ha dichiarato: