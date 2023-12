GraniteShares svela la top 10 degli ETP più performanti quotati in Italia

Le masse nel mercato italiano degli ETP raggiungono i 118 miliardi di euro. Lo si legge in un’analisi di GraniteShares, secondo cui gli ETP con performance migliori hanno avuto rendimenti prossimi al +1500% da inizio anno. GraniteShares offre 7 dei 10 ETP a leva con performance migliori e 3 dei 10 prodotti senza leva che hanno generato i maggiori rendimenti.

Il mercato italiano degli ETP

Il 2023 ha visto un rally importante dei principali listini azionari, con il Ftse Mib che registra un +27% da inizio anno (dati al 6/12). In un contesto dove l’inflazione erode la ricchezza reale, i maggiori tassi di interesse hanno poi risvegliato l’interesse per il reddito fisso, ed è chiaro come gli italiani abbiano indirizzato molta liquidità sui BTP. Nonostante ciò, si legge in un report di GraniteShares, il mercato degli ETF in Italia ha continuato a vedere flussi positivi in entrata, nuovi prodotti e nuovi emittenti, dimostrando come la crescita di questi strumenti sia un trend consolidato. Ad esempio, il numero di prodotti offerti su ETFplus di Borsa Italiana è cresciuto del 46% dal 2019, mentre le masse sono aumentate del 34%.

A fine novembre le masse investite superavano i 118 miliardi di euro ma il potenziale di crescita è grande: basti ricordare che il totale del patrimonio gestito in Italia, secondo quando rilevato da Assogestioni, è di 2195 miliardi di euro (dato al 30/10/2023).

La top 10 dei prodotti più performanti nel 2023

Un’analisi di GraniteShares, emittente statunitense con circa 1,7 miliardi di dollari di asset in gestione, rivela quali sono i prodotti quotati su ETFplus che hanno avuto le migliori performance da inizio anno. Di seguito la classifica dei primi 10, interamente occupata da prodotti a leva su singoli titoli.

Dei 10 prodotti con performance migliori, 7 sono offerti da GraniteShares. In particolare, si rileva il risultato eccezionale, superiore al +1000%, degli ETP 3x long su Nvidia e Facebook. Al decimo posto si posiziona invece l’ETP 3x su UniCredit.

Rimuovendo i prodotti a leva, otteniamo invece il ranking della seguente tabella. Qui vediamo dominare i tematici: crypto e blockchain, semiconduttori, tecnologia. Si rileva ancora come 3 dei 10 prodotti più performanti siano emessi da GraniteShares: si tratta dei basket equi-ponderati sui titoli FAANG, GAFAM e FATANG. Questi prodotti infatti forniscono esposizione ad alcune delle società che hanno generato la maggior parte della performance positiva da inizio anno dell’S&P500.

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato:

“I nostri ETP a leva giornaliera fissa, grazie al cosiddetto effetto compounding, hanno amplificato notevolmente il trend rialzista da inizio anno di titoli come Nvidia e Meta, le cui performance sono state guidate da risultati record. L’investimento a leva ha quindi permesso agli investitori più sofisticati di sfruttare al meglio le opportunità del mercato e generare notevoli rendimenti. I nostri basket su titoli tech US hanno invece permesso di ottenere esposizione concentrata sulle società meglio posizionate per beneficiare di alcune tematiche strutturali, come il cloud computing e l’adozione dell’intelligenza artificiale su larga scala.”

Nuovi ETP sul Ftse Mib

GraniteShares, nell’ambito della sua espansione italiana, ha recentemente emesso 4 ETP sull’indice Ftse Mib, che permettono di prendere agevolmente esposizione long e short a leva 5x e 3x sul principale indice di piazza Affari.