Global X: tre ETF tematici ottengono il rinnovo della certificazione CEI

Global X ETFs ha ottenuto il rinnovo della certificazione CEI per tre dei suoi ETF tematici UCITS, di cui è stata confermata la conformità alle Linee guida emanate dall’assemblea dei vescovi italiani.

Gli ETF che hanno ricevuto l’attestato tracciano alcuni dei temi di investimento più interessanti e d’avanguardia del momento: il litio e la tecnologia delle batterie (Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF), una filiera essenziale per l’elettrificazione dei trasporti e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2; il settore del cloud computing (Global X Cloud Computing UCITS ETF), tra i principali beneficiari del boom dell’intelligenza artificiale; la sicurezza informatica (Global X Cybersecurity UCITS ETF) sempre più importante in un mondo digitalizzato e in cui i cyberattacchi causano ogni anno danni per centinaia di miliardi di dollari.

Nummus.Info, l’ente certificatore, ha analizzato i componenti dei tre ETF accertando l’assenza di società non conformi ai principi della fede cattolica, secondo i criteri delineati dalla CEI. L’analisi ha inoltre incorporato anche criteri ESG e la compatibilità con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il rinnovo della certificazione aprirà l’investimento in questi tre temi innovativi a un pubblico più ampio di investitori, sempre più attenti ad allineare i portafogli con i loro valori personali e all’impatto sulla società e sull’ambiente dei loro investimenti.