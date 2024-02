GraniteShare: gli investitori in crypto nel Regno Unito sono trader attivi

Una nuova ricerca condotta da GraniteShare mostra che circa un terzo (33%) degli investitori in criptovalute nel Regno Unito effettua almeno una transazione al giorno, e la metà di questi afferma di fare diverse operazioni al giorno. L’analisi ha rilevato che la maggior parte degli investitori retail in criptovalute sono trader attivi: il 24% dichiara di effettuare almeno qualche transazione al mese, mentre il 25% afferma di negoziare diverse volte alla settimana.

Lo studio di GraniteShares ha scoperto che uno su sette (14%) degli adulti nel Regno Unito compra e vende criptovalute. Tra gli investitori maschi, il 17% afferma di negoziarle, mentre la percentuale è dell’11% per il sesso femminile. Del 14%, il 70% è costituito da investitori fino ai 45 anni, mentre il 30% da investitori sopra tale soglia. Circa uno su quattro (24%) degli under 45 scambia cripto rispetto al solo 7% degli over 45. Si rileva come solo il 3,8% dei rispondenti sopra i 65 anni abbia affermato di negoziare criptovalute. La fascia 25-34 risulta invece la più attiva: il 29,2% degli intervistati ha infatti dichiarato di essere attivo nella negoziazione di cripto.

Circa uno su sei (16%) degli investitori intervistati preferisce negoziare azioni associate al settore, come Coinbase e Microstrategy, mentre il 29% preferisce acquistare e vendere solo criptovalute. Il restante 55% non ha espresso preferenze.

La ricerca ha riscontrato una vasta gamma negli importi che gli investitori retail in criptovalute scambiano ogni mese: circa il 27% afferma di scambiare fino a £100, mentre il 22% negozia più di £1000 al mese, con il 4% che stima che il valore delle loro transazioni superi le £10000 al mese.