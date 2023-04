La Gran Bretagna blocca l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari.

L’autorità britannica di regolamentazione della concorrenza ha bloccato mercoledì l’acquisizione di Microsoft l’acquisizione da parte di Microsoft dell’editore di videogiochi Activision Blizzard. .

Il provvedimento segna un duro colpo per il gigante tecnologico statunitense, che sta cercando di convincere le autorità che l’operazione andrà a vantaggio della concorrenza. Microsoft ha annunciato l’intenzione di acquisire Activision Blizzard nel gennaio 2022 per 69 miliardi di dollari, in una delle più grandi operazioni che il settore dei videogiochi abbia mai visto fino ad oggi.

Tuttavia, alcuni concorrenti di Microsoft hanno contestato l’accordo, preoccupati che possa dare a Microsoft una stretta presa sul mercato dei giochi da 200 miliardi di dollari. Particolarmente preoccupante è la prospettiva che Microsoft possa impedire l’accesso alla distribuzione del popolare franchise Call of Duty di Activision per alcune piattaforme.

Sony in particolare, ha espresso preoccupazione per l’acquisto di Activision da parte di Microsoft. Il gigante giapponese dei videogiochi teme che Microsoft possa rendere Call of Duty un’esclusiva delle sue console Xbox nel lungo periodo.