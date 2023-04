Stati Uniti: JPMorgan può effettuare pagamenti per le esportazioni agricole russe

JPMorgan Chase & Co ha ricevuto dagli Stati Uniti il permesso di elaborare i pagamenti per la Banca Agricola Russa, ma questa strada non può sostituire la riconnessione della banca al sistema di pagamento SWIFT, ha dichiarato una fonte russa a Reuters.

La riconnessione della banca a SWIFT è una delle richieste principali della Russia nei negoziati sul futuro dell’accordo sui cereali del Mar Nero. Mosca ha ripetutamente avvertito che l’accordo affonderà se l’Occidente non allenterà gli ostacoli alle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti.