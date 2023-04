Mediaset Espana si unisce a MediaForEurope dal 3 Maggio

L’integrazione di Mediaset Espana nella struttura di MediaForEurope sarà ufficialmente attiva dal 3 maggio, come riportato in una nota diffusa dalla società spagnola.

Le azioni di Mediaset Espana verranno scambiate per l’ultima volta sulle Borse di Madrid, Bilbao, Barcellona e Valencia il 2 maggio. A partire dal 3 maggio, i nuovi titoli Mfe di categoria A, emessi per gli azionisti di Mediaset Espana, saranno negoziabili su Euronext Milan. Questo segna una nuova era per l’azienda, all’interno della struttura di MediaForEurope.

Inoltre, Mfe ha annunciato che presenterà una domanda di ammissione dei titoli Mfe A sui listini spagnoli entro tre mesi dall’effettiva fusione.