Franklin Templeton lancia l’ETF FTSE Developed World per gli investitori europei

Il nuovo ETF indicizzato di Franklin Templeton offre agli investitori l’accesso a oltre 2.000 titoli azionari di 25 economie sviluppate e al 40% del Pil mondiale come parte di un portafoglio globale diversificato. A soli 9 punti base, questo ETF beneficia della crescita azionaria dei mercati sviluppati e si posiziona come una soluzione “core” ideale in portafoglio.

Il nuovo ETF sui mercati sviluppati di tutto il mondo

Franklin Templeton ha lanciato su Borsa Italiana il nuovo Franklin FTSE Developed World UCITS ETF. È il primo ETF che replica un indice mondiale nella gamma ETF di Franklin Templeton; con questo lancio, il numero totale dei suoi ETF indicizzati sale a ventuno.

Il Franklin FTSE Developed World UCITS ETF è un ETF azionario a gestione passiva e replica la performance dell’indice FTSE Developed Index-NR (Net Return), un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che mira a replicare la performance delle società a grande e media capitalizzazione nei mercati sviluppati a livello globale.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha dichiarato:

“Siamo lieti di offrire agli investitori europei questo nuovo ETF a basso costo che replica uno dei principali indici sui mercati sviluppati. Con una sola operazione di trading, gli investitori possono ora accedere a più di 2.000 titoli azionari in 25 economie sviluppate come parte di un ampio portafoglio globale diversificato. Con quasi 20 miliardi di dollari di flussi in ETF nel 2023, i mercati sviluppati rappresentano il 40% del Pil mondiale e il 74% della capitalizzazione del mercato azionario globale, rendendo questa strategia un’allocazione azionaria interessante per i nostri clienti.”

La soluzione “core” ideale in portafoglio

Il nuovo ETF fornirà agli investitori europei un’esposizione azionaria ai mercati sviluppati, efficiente in termini di costi e conforme alla normativa OICVM, a uno dei più bassi TER (Total Expense Ratio) per la stessa categoria di prodotti in Europa, pari allo 0,09%.

Matthew Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK, Global Advisory Services, Franklin Templeton, ha aggiunto:

“Franklin Templeton è lieta di ampliare la propria gamma di prodotti ETF con il lancio di questo nuovo ETF per i mercati sviluppati, offrendo così agli investitori una scelta più ampia. Questo nuovo ETF passivo offre un’esposizione azionaria internazionale e altamente diversificata e può rappresentare l’elemento azionario core all’interno dell’allocazione di portafoglio. Tali elementi costitutivi sono essenziali per i portafogli modello basati su ETF, che stanno sperimentando una crescita significativa in Europa.”

Silvia Anselmi, CFA, ETF Sales, Italy, Franklin Templeton ha commentato:

“Questo nuovo ETF fornisce una soluzione versatile da inserire nei portafogli sia con un approccio core e la finalità di avere un’esposizione azionaria diversificata, riducendo il costo complessivo dell’allocazione, sia con un approccio satellite, per avere un rapido accesso al mercato azionario tramite uno strumento efficiente”.

La piattaforma globale di ETF di Franklin Templeton offre una gamma di ETF indicizzati e attivi e presenta circa 26 miliardi di dollari di asset in gestione a livello globale al 31 maggio 2024.

Nome del fondo ISIN Borsa Italiana Ticker EUR Franklin FTSE Developed World UCITS ETF IE000CVOSY02 WORLD

Per maggiori informazioni sulla gamma di ETF Franklin Templeton, si prega di visitare: www.franklintempleton.it