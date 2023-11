Goldman Sachs emette nuove Obbligazioni Tasso Fisso Callable in Euro e USD con durata 10 anni

Nuova emissione targata Goldman Sachs con vista sull’Europa e sugli Stati Uniti. Il colosso bancario americano ha deciso di arricchire la propria gamma di obbligazioni emettendo sul mercato MOT di Borsa Italiana le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable a 10 anni in Euro e USD. Il bond in Euro offre agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari al 5,10% lordo ed il rimborso integrale del valore nominale a scadenza pari a 1.000 euro per ciascun prodotto. Il bond in USD offre agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari al 7% lordo ed il rimborso integrale del valore nominale a scadenza pari a 1.000 dollari per ciascun prodotto. È prevista, annualmente, a partire dal secondo anno fino al nono, la facoltà per Goldman Sachs di rimborsare anticipatamente le obbligazioni al 100% del valore nominale. In tal caso la durata dei bond risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

Nel dettaglio, l’obbligazione in Euro con ISIN XS2552825650 ha durata di 10 anni e paga una cedola fissa annuale pari a 5,10% lordo (3,774% netto) fino a scadenza (7 novembre 2033) o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato. Le cedole saranno pagate il 7 novembre di ciascun anno fino alla data di scadenza (inclusa), o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato. La prima data di pagamento delle cedole sarà il 7 novembre 2024.

Nel dettaglio, l’obbligazione in USD con ISIN XS2708224105 ha durata di 10 anni e paga una cedola fissa annuale pari a 7% lordo (5,18% netto) fino a scadenza (7 novembre 2033) o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato. Le cedole saranno pagate il 7 novembre di ciascun anno fino alla data di scadenza (inclusa), o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato. La prima data di pagamento delle cedole sarà il 7 novembre 2024.

Il rendimento delle obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio di Goldman Sachs e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.

Goldman Sachs, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dai bond. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso da Goldman Sachs ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle obbligazioni rimborsate.

Infine, le obbligazioni sono soggette al rischio di credito. Nel caso in cui Goldman Sachs non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi ai bond, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

Per maggiori informazioni clicca qui.