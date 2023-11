eToro punta sull’esplorazione spaziale con il nuovo portafoglio SpaceTech

eToro, la piattaforma di trading e investimento, ha presentato oggi SpaceTech, un nuovo portafoglio che offre esposizione alle società leader nella corsa all’esplorazione spaziale.

Come funziona il nuovo portafoglio

“Dall’allunaggio indiano al primo volo spaziale di Virgin Galactic, stiamo inaugurando una nuova era di esplorazione e di viaggi commerciali nello spazio. Oggi il mercato spaziale ha un valore di 447 miliardi di dollari e secondo le stime di McKinsey supererà i mille miliardi entro il 2030“, commenta Dani Brinker, Head of Investment Portfolio di eToro

“Sebbene gli investitori retail non possano investire direttamente nella NASA o in SpaceX, esistono altre possibilità per capitalizzare la corsa allo spazio. Un esempio è offerto dal nuovo “portafoglio SpaceTech che offre l’accesso a un settore che sta appena decollando”, commenta Brinker.

L’allocazione del portafoglio SpaceTech comprende 30 titoli, ognuno dei quali ha un peso pari al 3,33% del portafoglio totale. I titoli sono stati selezionati in base a una serie di criteri, tra cui la capitalizzazione di mercato, le metriche di liquidità, le spese di R&S e i rating degli analisti. Il portafoglio sarà sottoposto a un ribilanciamento annuale per garantire la sua costante rilevanza e ottimizzazione e l’investimento iniziale parte da 500 dollari.

Per offrire un’opportunità di investimento diversificata, gli esperti del team di eToro hanno selezionato le società leader nell’esplorazione spaziale, nella tecnologia spaziale e nelle operazioni satellitari. L’allocazione iniziale presenta pionieri del settore come Virgin Galactic, nota per lo sviluppo di veicoli spaziali per il volo umano e il turismo spaziale; Airbus e Boeing, con la loro divisione spazio e difesa che si concentra su veicoli spaziali e sistemi satellitari; e Leonardo, una delle principali società di tecnologia aerospaziale e difesa in Italia.

Tra i titoli anche Leonardo

“Leonardo ha dimostrato una performance da inizio anno notevole in borsa, riportando persino la più alta crescita di prezzo tra le società presenti nello Smart Portfolio. Questo è senza dubbio un risultato del suo continuo impegno e dell’innovazione nei diversi settori in cui opera”, commenta Gabriel Debach, market analyst di eToro.

“Il settore dello spazio è ancora poco incisivo nel bilancio societario, ma è chiaro che Leonardo gioca un ruolo chiave nell’arena aerospaziale europea: programmi come Prisma, Copernicus e Galileo sono pilastri del settore aerospaziale del Vecchio Continente. La società, attraverso le sue affiliate e partecipazioni, non solo contribuisce allo sviluppo e alla produzione di questi progetti, ma anche all’innovazione e all’avanzamento delle tecnologie aerospaziali”.