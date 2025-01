Goldman Sachs AM entra nel mercato degli ETF attivi in EMEA con due strumenti sul reddito fisso

Goldman Sachs Asset Management ha annunciato il lancio di due ETF a gestione attiva nell’area EMEA: il Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF (GIGU) e il Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF (GIGE). Le strategie hanno il potenziale per conseguire un rendimento di lungo termine investendo attivamente e prevalentemente nei titoli a reddito fisso Investment Grade di emittenti corporate.

Gli ETF attivi uniscono i vantaggi delle strategie a gestione attiva alle caratteristiche di trasparenza, flessibilità e potenziali vantaggi economici di uno strumento passivo. La gestione attiva può consentire agli investitori di individuare le inefficienze del mercato, navigare attraverso le turbolenze e mitigare i rischi specifici delle società attraverso una credit selection attiva.

I due lanci rappresentano i primi ETF attivi lanciati da Goldman Sachs Asset Management sui mercati dell’area EMEA; la società ha già raddoppiato la propria offerta a gestione attiva negli Stati Uniti nel 2024, a testimonianza della continua crescita della domanda e dell’ampliamento dei casi d’uso degli ETF. I nuovi ETF sono quotati sulla London Stock Exchange e su Deutsche Börse e saranno registrati nei principali mercati della regione EMEA.

Hilary Lopez, head of the EMEA Third Party Wealth Business di Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato:

“Riteniamo che il mercato degli ETF attivi sia destinato continuare a crescere, in particolare nel reddito fisso. I recenti trend evidenziano una forte domanda di strategie attive, con ETF attivi nel reddito fisso che hanno registrato notevoli afflussi a livello globale. Questi nuovi ETF riflettono il nostro impegno nel supportare gli investitori a sfruttare appieno il potenziale del mercato del reddito fisso, con l’ulteriore vantaggio di una gestione attiva per ottimizzarne i risultati”.

Kay Haigh, global co-head of Fixed Income and Liquidity Solutions di Goldman Sachs Asset Management, ha affermato:

“Il panorama del reddito fisso nel 2025 offre prospettive interessanti, con rendimenti che si attestano ai massimi decennali e un contesto macroeconomico favorevole, trainato dall’allentamento delle politiche monetarie. Tuttavia, i diversi fondamentali degli emittenti e dei settori offrono opportunità per una gestione attiva. Queste strategie faranno leva sulle nostre attuali capacità di investimento nel settore del credito per consentire agli investitori di cogliere queste opportunità e, al contempo, di gestire i rischi”.

Ad oggi Goldman Sachs Asset Management gestisce 49 strategie di ETF a livello globale, per un totale di oltre 38,7 miliardi di dollari di asset al 31 dicembre 2024.