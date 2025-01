21Shares mette in quotazione un nuovo ETP Core su Solana

21Shares annuncia oggi il lancio di 21Shares Solana Core Staking ETP (CSOL) sulla borsa Svizzera, SIX Swiss Exchange. Questo lancio rappresenta la quarta aggiunta della società alla sua gamma “core”, composta da 21Shares Bitcoin Core ETP (CBTC), 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC) e 21Shares Crypto Basket 10 Core ETP (HOLDX), la quale mira ad offrire agli investitori uno strumento per investire in tecnologie all’avanguardia, sostenendo costi molto contenuti.

Solana è uno dei principali network blockchain quando si parla di innovazione nel settore, grazie alla sua velocità e ai costi contenuti. Si prevede che nel 2025 possa raggiungere il Total Value Locked (TVL) più alto della sua storia, dopo che lo scorso anno ha registrato afflussi netti per 1,2 miliardi di dollari. Con commissioni di transazione inferiori a 0,01 dollari e una capacità di 2.400 transazioni al secondo, Solana ha dimostrato di essere in grado di gestire grandi volumi, facendo registrare cambiamenti significativi nel mercato delle criptovalute. Questi risultati pongono il network come protagonista anche nel 2025.

Solana ha inoltre mostrato di essere un alleato importante per la finanza tradizionale. Un esempio è la stablecoin PYUSD di PayPal, che opera sulla sua blockchain per un volume complessivo di 13 miliardi di dollari. Non solo: le partnership con Visa e Shopify sono orientate a rendere possibili i pagamenti in criptovalute, rafforzando ulteriormente la posizione di Solana nel settore dei pagamenti. Inoltre, anche grandi attori istituzionali come Franklin Templeton e Citibank stanno integrando Solana nei loro portafogli, confermando il suo ruolo come ponte tra la finanza tradizionale e quella decentralizzata (DeFi). Con queste collaborazioni, Solana sta consolidando la sua posizione come uno degli asset più rilevanti nel panorama cripto.

Mandy Chiu, Head of Financial Product Development presso 21Shares, ha dichiarato:

“Lanciato nel 2020, il network di Solana si è imposto subito come soluzione all’avanguardia di una tecnologia dello spazio blockchain che stava diventando obsoleta, portando velocità ed efficienza nei costi senza precedenti. Noi di 21Shares abbiamo lanciato il primo ETP su Solana nel 2021 e oggi, con CSOL, la società continua a sfruttare la sua expertise, il suo track record nella quotazione di prodotti cripto e la sua eccellenza operativa per fornire agli investitori un ulteriore accesso a questa criptovaluta a un prezzo incredibilmente conveniente.”

Con commissioni di gestione dello 0,35%, CSOL offre un’esposizione innovativa ed efficiente nei costi a una delle blockchain che più stanno plasmando il futuro del settore. Inoltre, l’ETP è collateralizzato al 100% e offre rendimenti maggiorati dalle remunerazioni dello staking. Integrando questi premi nei suoi ETP, gli investitori possono avere accesso a un potenziale flusso di cassa aggiuntivo, senza però dover bloccare parte del loro patrimonio, come invece è costretto a fare chi acquista direttamente queste valute digitali, e senza modificare in alcun modo l’esposizione al sottostante. Al 23 gennaio 2025, il rendimento medio da staking di Solana era del 6,60%.