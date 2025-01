Franklin Templeton lancia in Europa il nuovo Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Franklin Templeton ha annunciato il lancio su Borsa Italiana del suo nuovo Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF. Questo prodotto si aggiunge a una serie di ETF indicizzati su dividendi nella gamma di ETF Franklin Templeton e porta a 26 il numero totale dei suoi ETF indicizzati.

Il Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF investe in azioni di società statunitensi a grande e media capitalizzazione ed è progettato per offrire income e apprezzamento del capitale nell’ambito dell’azionario statunitense. L’ETF replica il Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR, che mira a massimizzare il rendimento dei dividendi mantenendo un basso tracking error rispetto al mercato statunitense più ampio.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha commentato:

“Poiché le azioni statunitensi rappresentano un’allocazione importante per i nostri clienti, siamo lieti di offrire questa soluzione differenziata su azionario US income, che fornisce sia un’esposizione orientata verso azioni che distribuiscono dividendi, sia una forte partecipazione alla performance del mercato azionario statunitense. L’ETF è particolarmente adatto per gli investitori che sono alla ricerca di income e cercano di sfruttare la potenziale crescita delle azioni statunitensi, note per offrire dividendi inferiori, ma una rivalutazione del capitale più elevata rispetto ad altri mercati sviluppati”.

Caratteristiche principali del Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF:

Ampia esposizione : L’ETF include 282 titoli statunitensi, offrendo una significativa diversificazione e riducendo il rischio di grandi bias settoriali, che comunemente si verificano nella strategie su dividendi.

: L’ETF include 282 titoli statunitensi, offrendo una significativa diversificazione e riducendo il rischio di grandi bias settoriali, che comunemente si verificano nella strategie su dividendi. Rendimento massimizzato con allineamento al mercato : Questo ETF è progettato per offrire un rendimento da dividendi più elevato con una deviazione minima dal suo indice di riferimento, il Morningstar US Target Market Exposure Index, raggiungendo un equilibrio tra apprezzamento del capitale e distribuzione di reddito.

: Questo ETF è progettato per offrire un rendimento da dividendi più elevato con una deviazione minima dal suo indice di riferimento, il Morningstar US Target Market Exposure Index, raggiungendo un equilibrio tra apprezzamento del capitale e distribuzione di reddito. Efficienza dei costi: Con commissioni competitive di appena lo 0,12%, l’ETF si colloca ben al di sotto della fascia di costo tipica per gli ETF focalizzati sui dividendi statunitensi.

Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management, ha aggiunto:

“Il Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF cerca di ottenere il massimo rendimento per unità di rischio, bilanciando il rendimento aggiuntivo con l’apprezzamento del capitale che favorisce l’esposizione azionaria statunitense post-elezioni. Un rendimento da dividendo migliorato può aiutare gli investitori ad affrontare la potenziale volatilità in presenza di incertezze legate a importanti cambiamenti nella politica, come le tariffe e il loro impatto sull’inflazione e sulla bilancia commerciale. La nostra strategia basata su regole, caratterizzata da un rischio attivo relativamente basso rispetto al mercato più ampio, può rappresentare un’allocazione ideale sia core che satellite per gli investitori che cercano un’esposizione diversificata al mercato statunitense.”

Vincenzo Sagone, Head of ETF Sales, Italy, Franklin Templeton ha commentato: