Goldman Sachs AM amplia la sua gamma con due ETF obbligazionari High Yield attivi

Goldman Sachs Asset Management ha annunciato il lancio di due ETF a gestione attiva nella regione EMEA:

Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF (Ticker: GSHY)

Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF (Ticker: EUHY)

I fondi mirano a generare un rendimento di lungo periodo investendo in titoli a reddito fisso con rating inferiore all’investment grade (obbligazioni high yield). L’asset allocation di tipo top-down si unisce ad una selezione bottom-up dei titoli da parte del team Fixed Income and Liquidity Solutions di Goldman Sachs, composto da oltre 370 professionisti del settore finanziario con una consolidata esperienza a livello regionale, settoriale e di mercato, con oltre 1,75 trilioni di dollari di asset gestiti a livello globale.

Le strategie mirano a sovraperformare i rispettivi benchmark sul lungo periodo tramite la selezione dei titoli e assumendo esposizioni basate sull’analisi di fattori quantitativi e tecnici, per valutare le opportunità di investimento. Il lancio segue il recente ingresso di Goldman Sachs Asset Management nel segmento degli ETF attivi sul mercato EMEA, a conferma dell’impegno della società nel mettere a disposizione le proprie competenze in materia di investimenti attraverso lo strumento passivo.

Gli ETF attivi uniscono i vantaggi delle strategie a gestione attiva alle caratteristiche di trasparenza, flessibilità e potenziali vantaggi economici di uno strumento passivo. La gestione attiva può consentire agli investitori di individuare le inefficienze del mercato, navigare attraverso le turbolenze e mitigare i rischi specifici delle società attraverso una credit selection attiva. Attualmente i nuovi ETF sono quotati sulla London Stock Exchange e su Deutsche Börse, ma saranno quotati anche su Borsa Italiana e SIX. Gli strumenti passivi saranno registrati nei principali mercati della regione EMEA.

Hilary Lopez, head of the EMEA Third Party Wealth Business at Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato:

“I nostri clienti rimangono focalizzati sulle loro allocation strategiche nel reddito fisso, affidandosi alla gestione attiva per trarre vantaggio dalle dinamiche di mercato in evoluzione. Questi nuovi ETF beneficiano dei vantaggi offerti dallo strumento passivo, sfruttando al contempo la comprovata esperienza e le solide competenze di Goldman Sachs Asset Management nella gestione attiva degli asset a reddito fisso”.

Kay Haigh, global co-head of Fixed Income and Liquidity Solutions di Goldman Sachs Asset Management, ha affermato:

“Lo sviluppo degli ETF attivi ci consente di portare sul mercato la nostra lunga e consolidata esperienza nella gestione attiva nel settore del reddito fisso attraverso un veicolo di investimento trasparente e accessibile. Gli investitori potranno ottenere un’esposizione diretta alle competenze e all’expertise del nostro investment team dedicato al reddito fisso, per rimanere al passo con l’evoluzione del contesto di mercato, beneficiando della flessibilità offerta dagli ETF.”

Ad oggi Goldman Sachs Asset Management gestisce 51 ETF a livello globale, per un totale di oltre 38,7 miliardi di dollari di asset al 31 dicembre 2024.