Germania: istituto IFO rivede al rialzo stime crescita

L’istituto Ifo della Germania rivede al rialzo le previsioni di crescita, ma mette in guardia sulle prospettive.

Nel dettaglio si alzano le previsioni di crescita per il 2023 dallo 0,3% allo 0,5%.La Previsione per l’inflazione 2023 è al 5,4%, al 2,1% per il 2024.

“L’economia tedesca sta lottando per uscire dalla crisi energetica. Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina hanno bloccato la ripresa dalla pandemia e hanno notevolmente abbassato il livello del prodotto interno lordo. L’inflazione elevata sta riducendo il reddito disponibile delle famiglie e sta portando a un calo della spesa privata per i consumi nell’anno in corso” scrive l’istituto.