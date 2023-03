Samsung investirà 230 miliardi di dollari fino al 2042 per produrre chip nella Corea del Sud

Samsung investirà 230 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni per sviluppare quella che il governo sudcoreano ha definito la più grande base di produzione di chip al mondo. Lo riporta Reuters secondo cui i piani arrivano mentre altri Paesi introducono misure per sostenere le industrie nazionali di chip, tra cui gli Stati Uniti, che il mese scorso hanno reso noti i dettagli del CHIPS Act, che offre miliardi di dollari in sussidi per i produttori di chip che investono nel Paese.