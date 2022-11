Ad ottobre il tasso di disoccupazione in Germania segna un aumento del 5,5% invariato rispetto al precedente, 8mila lavoratori contro 15mila attesi. Il tasso di disoccupazione rimane stabile e i numeri mostrano che le condizioni generali del mercato del lavoro continuano a essere solide. L’ufficio del lavoro tedesco osserva che le conseguenze delle incertezze economiche sono visibili, ma per il momento non sono troppo impattanti.