Australia: banca centrale alza tassi di 25 pb. Settima stretta monetaria consecutiva anti-inflazione

La RBA – Reserve Bank of Australia, banca centrale dell’Australia – ha annunciato di aver alzato i tassi di interesse di 25 punti base per la seconda volta consecutiva, in linea con le attese degli economisti, al 2,85%.

E’ la settima volta consecutiva che la banca centrale alza i tassi principali di riferimento, nella sua lotta contro l’inflazione.

In vista dell’annuncio dell’RBA, il dollaro australiano ha segnato un rally fino a $0,6440, per poi rallentare attorno a $0,6429 a seguito della decisione. La borsa di Sidney ha messo a segno un rialzo dell’1,65%.