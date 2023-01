General Motors alza il velo sui conti e batte le stime di Wall Street

General Motors ha battuto nettamente le aspettative di Wall Street per il quarto trimestre, prevedendo un altro anno di ottimi risultati nel 2023. Le azioni sono salite di oltre il 3%. Nel dettaglio, GM ha chiuso l’anno scorso con un utile per azione rettificato a 2,12 dollari contro gli 1,69 dollari attesi di Refinitiv e ricavi a 43,11 miliardi di dollari contro i 40,65 miliardi previsti. I risultati del quarto trimestre hanno superato quelli dell’anno precedente, quando la casa automobilistica aveva registrato un utile per azione rettificato di 1,35 dollari e un fatturato di 33,58 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi del 2021.

Il fatturato di GM per l’intero anno 2022 è stato di 156,7 miliardi di dollari, l’utile netto attribuibile agli azionisti di 9,9 miliardi di dollari e l’EBIT rettificato di 14,5 miliardi di dollari. Gli ottimi risultati e le previsioni arrivano mentre l’industria automobilistica statunitense sta iniziando a normalizzarsi dopo diversi anni di scorte record e di domanda dei consumatori che hanno portato le case automobilistiche come GM a registrare risultati sorprendenti. Per il 2023, GM prevede un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra 8,7 e 10,1 miliardi di dollari, un utile prima degli interessi e delle imposte rettificato compreso tra 10,5 e 12,5 miliardi di dollari.