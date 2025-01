Gas in leggero aumento in Europa dopo lo stop alle forniture russe attraverso l’Ucraina

Inizia il nuovo anno con una significativa pressione sul mercato del gas europeo. Il prezzo del gas, nella prima sessione del 2025, viene scambiato appena sotto i 50 euro, dopo che l’Ucraina ha interrotto il transito del gas russo a partire dal 1 gennaio. Questa mossa ha portato i futures di febbraio 2025 sul mercato di riferimento di Amsterdam a salire dell’1,4%, raggiungendo i 49,6 euro al megawattora alle 12:20, dopo un’apertura a 50,7 euro.

Questo livello di prezzo non si vedeva dal novembre 2023, segnando un incremento del 32% nell’ultimo anno. L’Europa, di fronte a rigide temperature invernali, deve affrontare la mancanza di una fonte chiave di approvvigionamento. Sebbene il gas attraverso l’Ucraina rappresentasse meno del 5% del fabbisogno europeo, la sua assenza intensifica la tensione su un mercato già sotto pressione. Le riserve si stanno esaurendo rapidamente, complice il freddo e la mancanza di vento, creando sfide per garantire forniture adeguate per il prossimo inverno.