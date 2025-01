Eurozona, indice PMI in leggera flessione a dicembre

L’Eurozona registra una leggera flessione nell’indice Pmi di dicembre, secondo i dati diffusi da S&P Global. Questo indice, che riflette le opinioni dei responsabili acquisti delle aziende, è sceso a 45,1 punti, segnalando una contrazione dell’attività manifatturiera nell’area euro.

Il mese di novembre aveva già mostrato segnali di debolezza con l’indice a 45,2 punti, in calo rispetto ai 46 punti di ottobre. La tendenza al ribasso dell’indice Pmi evidenzia le difficoltà che il settore manifatturiero sta affrontando, in un contesto economico complesso e in evoluzione.