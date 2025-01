Mercati cinesi in calo: Hang Seng chiude a -2,18%

Inizio anno difficile per i mercati cinesi, che hanno registrato una chiusura in ribasso nella prima seduta di contrattazioni del 2025. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha subito una significativa perdita del 2,18%, attestandosi a 19.623,32 punti. Anche lo Shanghai composite non è stato risparmiato, con un calo del 2,66% a 3.262,56 punti, mentre l’indice Shenzhen composite ha chiuso la giornata con un decremento del 2,57%, fermandosi a 1.907,04 punti.