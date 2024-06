GameStop: prosegue tonfo meme stock a Wall Street post conti e delusione Roaring Kitty

Titolo GameStop in ribasso ieri del 12%, dopo il tonfo del 40% della sessione di venerdì scorso, venerdì 7 giugno, quando i trader non hanno fatto mistero della delusione per la trimestrale della meme stock e per il livestream di Roaring Kitty, l’influencer delle meme stock tornato alla ribalta giorni fa, che aveva infiammato i buy sul titolo GME con la pubblicazione di un solo post su X.

Il titolo della società retailer di videogame è scivolato ieri a quota $25.

Venerdì scorso GameStop ha annunciato i propri conti in anticipo, annunciando un calo delle vendite, nel corso del primo trimetre del 2024, pari a -29%.

Il gruppo ha reso nota anche l’intenzione di vendere 75 milioni di azioni.

Nessun effetto Roaring Kitty (vero nome Keith Gill) sul titolo: nel corso dell’evento trasmesso sia su X che su YouTube, il trader ha rivelato venerdì scorso che le posizioni accumulate su GameStop sono state una sua iniziativa, non sostenuta da alcun investitore istituzionale.

Gill non ha dato neanche ulteriori dettagli sui motivi per cui è tornato a scommettere sulla meme stock.

