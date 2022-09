Piazza Affari svetta in Europa: Ftse Mib +2% sopra 22.000 punti con rush dei bancari

Accelera al rialzo Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che quasi a metà seduta conquista il podio dei migliori in Europa. In particolare dopo aver aperto le contrattazioni a quota 21.767 punti, al momento si trova in rialzo di oltre il 2% a quota 22.107 punti.

Tra i titoli migliori dell’indice delle Blue Chip troviamo i bancari (dopo il rialzo dei tassi di ieri della Bce) con FinecoBank in progresso del 5,33% a 11,7 euro, Intesa Sanpaolo (+4,36%) e Bper Banca (+3,2%). Al contrario tra i peggiori Inwit (-0,2%) e Recordati (-0,6%).

Per concludere lo spread al momento si trova in calo rispetto all’apertura odierna a quota 225 punti base, in aumento dello 0,68% rispetto a ieri.