Ftse Mib in corsa, rush di Enel in scia target piano oltre attese

Prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,43% a quota 24.460 punti. Tra i titoli a mettersi in evidenza c’è Enel (+2,56% a 5,215 euro) che ha presentato il nuovo piano strategico che prevede debito in significativa discesa già nel 2023 grazie ad un forte piano di disposals. I target del piano sono di Ebitda nel range 20,4-21 mld di euro e utile netto a 6,1-6,3 mld nel 2023. A fine piano nel 2025 è previsto un Ebitda di 22,2-22,8 mld (Consensus era 22 mld) e utile netto a 7-7,2 mld (consensus era 6,3 mld).

In corsa anche ENI con un rialzo di oltre il 3 per cento. La migliore è Tenaris con +4,94%. Tra i titoli in affanno spicca Interpump con -1,8%.

In attesa dei verbali della Fed in arrivo domani sera, oggi focus sulla fiducia dei consumatori dell’Eurozona, mentre il round dei PMI globali prende il via questa sera con l’Australia.