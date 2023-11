Franklin Templeton quota su Borsa Italiana tre nuovi ETF obbligazionari attivi

Franklin Templeton lancia tre nuovi ETF obbligazionari attivi: Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF, Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF e Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF . Gli strumenti offrono un’esposizione alle obbligazioni che supportano la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Europa pietra miliare nel mercato dei green bond

I nuovi prodotti hanno portato il numero totale degli ETF attivi a sei, mentre 14 ETF sono ad oggi classificati ai sensi degli Articoli 8 o 9 del Regolamento SFDR, rappresentando attualmente oltre la metà della gamma ETF di Franklin Templeton. Gli ETF saranno gestiti dal team European Fixed Income di Franklin Templeton che ha una significativa esperienza negli investimenti obbligazionari sostenibili.

I nuovi ETF sono stati quotati su Xetra il 1° novembre, sul London Stock Exchange (LSE) il 2 novembre ed oggi 16 novembre sono quotati su Borsa Italiana.

David Zahn, Head of European Fixed Income, Franklin Templeton, ha commentato:

“Dopo aver lanciato il primo ETF attivo sui green bond europei oltre 4 anni fa, continuiamo a vedere significative opportunità di crescita, con l’Europa che rimane una pietra miliare nel mercato globale dei green bond, con emissioni cumulative per un totale di 331 miliardi di Euro lo scorso anno. Il lancio del Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF e del Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF continua ad ampliare la nostra offerta di obbligazioni verdi per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Le nostre nuove strategie green bond mirano a generare interessanti rendimenti corretti per il rischio, fornendo al contempo liquidità a progetti con benefici ambientali”.

Gli obiettivi dei 2 ETF Euro Green Bond

Il Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF, classificato ai sensi dell’articolo 9 dell’SFDR dell’UE, perseguirà un obiettivo d’investimento sostenibile fornendo un’esposizione principalmente al mercato europeo delle obbligazioni verdi sovrane, massimizzando al contempo i rendimenti totali.

Il Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF, classificato anche come Articolo 9, perseguirà un obiettivo di investimento sostenibile fornendo un’esposizione al mercato europeo dei green bond societari con una duration medio-breve inferiore a 5 anni, massimizzando al contempo i rendimenti totali.

Entrambi gli ETF sui Green Bond mirano a raggiungere i loro obiettivi investendo almeno il 90% del patrimonio in investimenti sostenibili di cui almeno il 75% del patrimonio in obbligazioni verdi, con il resto costituito da obbligazioni convenzionali, che siano considerate investimenti sostenibili dal team di gestione di portafoglio. Investendo in questo modo, i nuovi ETF forniranno liquidità a progetti climate-aligned nuovi ed esistenti con benefici ambientali e sociali.

L’obiettivo dell’Euro IG Corporate ETF

L’obiettivo d’investimento dell’ETF Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF è generare income dal mercato europeo delle obbligazioni societarie, cercando al contempo di preservare il capitale. Classificato come Articolo 8 ai sensi dell’SFDR dell’UE, il fondo investirà principalmente in titoli di debito societari investment grade denominati in Euro emessi da società europee ed avrà almeno il 20% del patrimonio allocato ad investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l’1% ad investimenti sostenibili dal punto di vista sociale.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha commentato:

“Siamo lieti di offrire agli investitori europei una gamma diversificata di ETF attivi sostenibili a prezzi competitivi, che includono una soluzione di obbligazioni sovrane con duration flessibile e una strategia di obbligazioni verdi societarie a scadenza più breve, gli unici ETF attivi in questi segmenti”.

Silvia Anselmi, CFA, Associate VP, ETF Distribution Italy, Franklin Templeton, ha aggiunto:

“Con la quotazione di questi nuovi ETF attivi obbligazionari proseguiamo nel nostro intento di mettere le nostre capabilities di gestore attivo a disposizione dei nostri clienti anche sottoforma di ETF, con un’attenzione imprescindibile alla sostenibiltà. La nostra gamma di ETF attivi sui green bond conta ad oggi 3 prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti che vogliono inserire in portafoglio un’asset class sostenibile”.

Costi competitivi

Con un Total Expense Ratio (TER) dello 0,18% per Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF e Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF e dello 0,15% per Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF, i nuovi ETF offriranno agli investitori europei costi competitivi tra i più bassi per le soluzioni sostenibili nelle rispettive categorie attive in Europa.

Caroline Baron ha concluso:

“Continuiamo a vedere una forte domanda da parte degli investitori di ETF obbligazionari attivi sostenibili che combinino i meriti della gestione attiva ed i vantaggi in termini di liquidità, accessibilità e trasparenza dei wrapper ETF”.

Per ulteriori informazioni sulla gamma ETF Franklin Templeton ICAV, si prega di consultare: https://www.franklintempleton.it/investi-con-noi/competenze-negli-investimenti/etf