VanEck: l’ETF sull’uranio raggiunge 100 milioni di dollari Usa

Il VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF ha raggiunto un patrimonio di 100 milioni di dollari Usa. L’ETF, quotato su Borsa Italiana Italia dall’aprile 2023, consente di investire in società attive nei settori dell’uranio e dell’energia nucleare.

“Le preoccupazioni per la sicurezza energetica stanno attualmente accelerando un ritorno di interesse verso l’energia nucleare”, spiega Martijn Rozemuller, Ceo di VanEck Europe. “Il nucleare è un’opzione importante per i paesi che non possiedono petrolio e gas per raggiungere una maggiore sicurezza e indipendenza energetica”. La riduzione delle emissioni di Co2 è una sfida di importanza globale, per cui l’uranio come fonte energetica a basse emissioni di carbonio è tornato a essere molto importante per molti governi. Alla conferenza Cop28 dello scorso dicembre, più di 20 paesi si sono impegnati a lavorare per triplicare la capacità energetica nucleare globale entro il 2050. “Ciò ha incrementato le prospettive e i prezzi delle azioni delle società attive nel settore nucleare, il che si riflette anche nella performance del nostro VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF e nella domanda in costante crescita da parte degli investitori dal suo lancio lo scorso anno”, afferma Rozemuller.

Con un approccio pure-play, l’ETF mira a investire solo in azioni di società che generano una parte significativa delle proprie vendite dall’uranio o dalle infrastrutture per l’energia nucleare. Queste possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, società che si occupano della costruzione o della manutenzione di centrali nucleari o che forniscono tecnologie e servizi all’industria dell’energia nucleare. Possono inoltre essere incluse nell’ETF società coinvolte nello sviluppo e nella commercializzazione di reattori a fusione nucleare o a sali liquidi.

Il VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF replica il MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index. L’ETF esclude le società che hanno commesso gravissime violazioni delle norme sociali, che generano ricavi con armi controverse o che superano determinate soglie di vendita in vari settori critici. L’ETF non ha come obiettivo d’investimento gli investimenti sostenibili, né promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità al Regolamento SFDR.