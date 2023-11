Fineco AM lancia 5 nuovi ETF azionari con caratteristiche di sostenibilità

Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, annuncia il lancio di cinque nuovi ETF azionari. Tutte le nuove soluzioni si caratterizzano per l’approccio Esg, in quanto rispettano gli standard dell’articolo 8 del regolamento Sfdr che identifica i prodotti finanziari in grado di promuovere caratteristiche di sostenibilità.

Ideati internamente dal team di Fineco AM (che ha curato la selezione delle tematiche) e sviluppati in partnership con MarketVector™, i nuovi Etf sono già disponibili all’interno della piattaforma di Borsa Italiana. Sono quindi accessibili non solo ai clienti dei consulenti finanziari Fineco ma, come i precedenti 11 strumenti quotati nell’ottobre 2022, anche a tutti i risparmiatori che vogliono investire in strumenti semplici e dai costi competitivi.

I nuovi ETF coprono cinque comparti chiave nel processo di trasformazione e di cambiamento che caratterizzerà il prossimo futuro: innovazione e intelligenza artificiale, metaverso e e-games, tecnologie per le produzioni biologiche, transizione energetica e società quotate giapponesi, storicamente caratterizzate da una solida stabilità finanziaria.

Fabio Melisso, Ceo di Fineco AM, ha commentato:

“A distanza di poco più di un anno dal lancio dei nostri primi Etf su Borsa Italiana, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti nell’ampliamento della nostra gamma. Lavoriamo con l’obiettivo di creare valore e nuove possibilità di scelta per clienti e consulenti, anche durante contesti di mercato caratterizzati da forte incertezza come quello attuale. Questi nuovi Etf che presentiamo oggi permettono un’esposizione diversificata verso settori dell’economia mondiale caratterizzati da un fortissimo sviluppo, mantenendo al tempo stesso l’attenzione nei confronti dei temi legati alla sostenibilità che stanno registrando un interesse sempre maggiore da parte dei risparmiatori”.

I 5 Etf nel dettaglio:

Fineco AM MarketVector™ Artificial Intelligence ESG UCITS ETF (Profilo di rischio: 5)

Fineco AM MarketVector™ Bioproduction Tech & Tools ESG UCITS ETF (Profilo di rischio: 5)

Fineco AM MarketVector™ Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF (Profilo di rischio: 5)

Fineco AM MarketVector™ Japan Quality Tilt ESG UCITS ETF (Profilo di rischio: 4)

Fineco AM MarketVector™ Global Metaverse & e-Games ESG UCITS ETF (Profilo di rischio: 5)

Al 31 ottobre 2023 Fineco AM gestiva masse per 29,1 miliardi di euro.