Franklin Templeton lancia tre nuove ETF sui mercati emergenti

Franklin Templeton ha annunciato il lancio su Borsa Italiana di tre nuove soluzioni sui Mercati Emergenti. Queste comprendono il fondo Templeton Emerging Markets Ex-China fund gestito attivamente e registrato in Lussemburgo e due ETF UCITS gestiti passivamente e registrati in Irlanda, il Franklin FTSE Emerging ex-China UCITS ETF e il Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF.

Jaspal Sagger, Global Head of Product, Franklin Templeton, ha affermato:

Il Templeton Emerging Markets Ex-China fund, che è un fondo conforme all’Articolo 8 del Regolamento SFDR, si propone di investire in società dei mercati emergenti di tutto il mondo, esclusa la Cina, con caratteristiche fondamentali interessanti, utilizzando un approccio consapevole delle valutazioni. Il fondo sarà gestito attivamente e avrà un portafoglio high conviction di 40-60 titoli costruito con un approccio bottom-up e una prospettiva di lungo termine.

Andrew Ness, Portfolio Manager, Franklin Templeton, ha commentato:

“Attualmente ci troviamo in una fase interessante per i mercati emergenti. Se la Cina rappresenta un’ampia porzione dell’indice MSCI EM, vediamo anche un’ampia serie di opportunità nei Paesi al di fuori della Cina, come Brasile, India, Corea del Sud e Taiwan, che producono aziende leader che beneficiano dell’aumento dei consumi interni e che alimentano l’economia globale. Esistono forti opportunità di investimento come le aziende consumer offline e online, il settore bancario, gli operatori sanitari in crescita e la tecnologia, per citarne alcuni. Queste opportunità sono sostenute da fattori di crescita strutturali come la penetrazione dei consumi, la demografia e la digitalizzazione”.