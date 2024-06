GraniteShares: AUM +287% in meno di sei mesi, supera $6 miliardi

GraniteShares, fornitore di ETF ed ETP a leva su singole azioni, ha visto i propri asset crescere da 1,7 miliardi di dollari statunitensi al 1° gennaio 2024 a oltre 6 miliardi di dollari di oggi ($6,58 miliardi al 18 giugno 2024).

In particolare, in Europa, ETP come il GraniteShares 3x Long Nvidia (3LNV) e il GraniteShares 3x Long Coinbase (3LCO) hanno registrato volumi in crescita, spinti dai trend dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute.

Will Rhind, fondatore e CEO di GraniteShares, ha dichiarato:

“La nostra crescita dimostra il sempre maggior interesse del mercato nell’assumere esposizioni amplificate. Gli investitori riconoscono sempre di più il potenziale di estrarre extra-rendimenti da settori come IA, tecnologia e criptovalute, e i nostri prodotti consentono loro di sfruttare le proprie view assumendo in modo efficiente posizioni long e short a leva su singole azioni.”

Gianmarco Roncarolo, Director per l’Italia, ha commentato: