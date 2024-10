Franklin Templeton lancia il primo fondo UCITS completamente tokenizzato in Lussemburgo

Franklin Templeton ha ricevuto l’approvazione dall’autorità di regolamentazione lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per lanciare il primo fondo UCITS completamente tokenizzato in Lussemburgo. Le azioni del fondo saranno emesse utilizzando la piattaforma transfer-agent proprietaria di Franklin Templeton abilitata alla blockchain, offrendo agli investitori i vantaggi della trasparenza e della sicurezza rese possibili dalla tecnologia blockchain. Il fondo, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi, sarà il primo fondo Lussemburghese UCITS tokenizzato su una blockchain pubblica che utilizza le capacità e le tecnologie in house e si prevede una distribuzione capillare in tutta Europa in attesa dell’approvazione normativa. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili agli investitori in corso d’opera.

Sandy Kaul, Head of Digital Assets and Industry Advisory Services, Franklin Templeton ha commentato:

“Vogliamo essere conosciuti come leader nello sviluppo di soluzioni innovative in linea con le esigenze dei nostri clienti in termini di crescita del business, efficienza operativa e best practice scalabili. La tecnologia dirompente e l’innovazione nei servizi finanziari stanno rimodellando il settore e cambiando le regole fondamentali per attrarre, proteggere e servire i clienti. Riteniamo che in futuro ci possano essere opportunità di creare altri prodotti finanziari tokenizzati, compresa l’interoperabilità con altri asset digitali e strutture native della blockchain. Ci impegniamo a continuare a esplorare queste opportunità come parte della nostra più ampia strategia di asset digitali”.

L’espansione di questa nuova capacità testimonia la fiducia e la convinzione di Franklin Templeton nelle tecnologie Web3 e digitali che hanno il potenziale per rimodellare il settore dell’asset management creando nuove opportunità per collegare più strettamente i prodotti e i servizi tradizionali di asset management ai pagamenti transazionali. Negli ultimi quattro anni, la società ha sviluppato le risorse, la portata e l’esperienza necessarie per supportare le soluzioni innovative nel loro percorso dal progetto iniziale fino alla completa realizzazione, compresi gli aspetti normativi, la custodia, la creazione di portafogli digitali e le strutture legali e di gestione del rischio necessarie per il successo a lungo termine.

Ad aprile 2021, Franklin Templeton ha lanciato il Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, il primo fondo comune di investimento registrato negli Stati Uniti a utilizzare una blockchain pubblica per elaborare le transazioni e registrare la proprietà delle azioni.

Roger Bayston, EVP, Head of Digital Assets, Franklin Templeton ha aggiunto:

“Dal 2018 siamo attivi partecipanti e costruttori nell’ecosistema degli asset digitali e abbiamo visto in prima persona il potere di trasformazione della tecnologia blockchain. Poiché l’innovazione tecnologica prosegue a ritmo sostenuto, continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per introdurre soluzioni innovative sul mercato. Sfruttando la nostra profonda conoscenza degli ecosistemi blockchain e delle tecnologie proprietarie, siamo ben posizionati per introdurre prodotti che servano a favorire la comprensione e l’accessibilità degli asset digitali all’interno della comunità più ampia”.

Come sfruttare la potenza della blockchain e della tokenizzazione. La blockchain è un registro digitale decentralizzato che registra e verifica le transazioni in modo sicuro, trasparente e immutabile. Consente transazioni peer-to-peer senza bisogno di intermediari, garantendo che tutti i dati siano registrati in modo permanente e visibili a tutti. Mentre i database tradizionali possono essere vulnerabili alle violazioni della sicurezza, la blockchain offre una maggiore sicurezza e una riduzione degli oneri amministrativi.

I vantaggi della tokenizzazione degli asset includono una maggiore liquidità, accessibilità, componibilità e trasparenza. Applicando i vantaggi della tecnologia blockchain a un prodotto tradizionale, gli investitori potranno beneficiare di un trasferimento efficiente e di un’amministrazione economicamente vantaggiosa.

Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton, ha affermato:

“La chiave dell’innovazione di prodotto passa indubbiamente attraverso fenomeni quali la tokenizzazione e la blockchain destinati a cambiare completamente il modo di promuovere e gestire i servizi di investimento. L’approvazione che abbiamo ricevuto dalla CSSF per lanciare il primo fondo UCITS tokenizzato rappresenta il primo passo concreto in tale direzione e dimostra come la nostra società sia da oltre 75 anni all’avanguardia nel settore tecnologico”.

Matt Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK at Franklin Templeton ha concluso: