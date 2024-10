21Shares lancia FUTR, l’ETP sulle Cripto del futuro

21Shares lancia su Euronext Amsterdam & Paris il 21Shares Future of Crypto Index ETP (FUTR). Il prodotto rappresenta la 44ª aggiunta alla gamma di prodotti dell’azienda disponibili in Europa, nonché il decimo ETP basket ed il primo a offrire esposizione alle aree tematiche del mondo cripto.

FUTR offre agli investitori un’esposizione onnicomprensiva verso i 6 settori e aree tematiche che 21Shares ritiene guideranno la crescita futura dell’universo cripto.

Piattaforme di pagamento: blockchain o protocolli specializzati nel trasferimento di valore. Piattaforme di Smart Contract: blockchain di base che permettono agli sviluppatori di scrivere Smart Contract e lanciare app decentralizzate (dApp). Acceleratori di Blockchain: blockchain secondarie che aumentano la scalabilità di alcune blockchain preservandone la sicurezza. Finanza Decentralizzata (DeFi): infrastruttura finanziaria nativa digitale che non si fonda sulle azioni di autorità centrali come banche, broker o altri intermediari simili. Soluzioni dati e AI: sono piattaforme volte a migliorare le caratteristiche intrinseche degli ecosistemi cripto attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale e di tecnologie di analisi dei dati. Social e Gaming: settore che spazia tra blockchain, criptovalute e industria dei videogiochi, il quale integra anche elementi sociali che migliorano le interazioni tra i giocatori, aggregando maggiormente la comunità.

FUTR adotta una strategia basata sulla capitalizzazione di mercato, includendo le soluzioni di punta in ciascuno dei sei temi chiave. Inoltre, offre un’allocazione dinamica che si adatta ai cambiamenti del mercato, consentendo di cogliere i trend e le opportunità emergenti. FUTR esclude meme token, privacy token e asset con una liquidità inferiore ai 2 milioni di dollari su base giornaliera, garantendo così investimenti esclusivamente in soluzioni di alta qualità. È un ETP garantito al 100%, con gli asset custoditi presso istituzioni di livello investment grade.

Hany Rashwan, Co-fondatore e CEO di 21Shares, ha dichiarato:

“La domanda, la forza e l’interesse verso le criptovalute a livello globale sono innegabili. Fin dalla sua fondazione nel 2018, 21Shares è stata in prima linea nel facilitare l’accesso agli asset digitali, come dimostra il nostro track record di sei anni nello sviluppo, lancio e gestione di ETP. Con FUTR, il nostro primo ETP dedicato alle aree tematiche, facciamo un passo avanti nell’evoluzione della nostra gamma di prodotti in Europa, offrendo agli investitori un’opportunità unica per andare oltre la semplice allocazione in Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Siamo entusiasti di poter sfruttare la nostra esperienza nello sviluppo di prodotti e nella ricerca per fornire ai nostri clienti, attuali e potenziali, accesso a un indice ampio e proiettato al futuro, che offre esposizione ai settori più promettenti dell’ecosistema cripto.”

Il lancio di FUTR rappresenta anche un ulteriore sviluppo della collaborazione tra 21Shares e Flow Traders, che farà da market maker per il prodotto.

Michael Lie, Global Head of Digital Assets di Flow Traders, ha affermato:

“Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel supportare l’adozione degli asset digitali, e siamo entusiasti di consolidare il nostro ruolo di leader come liquidity provider per gli ETP su cripto, insieme alla nostra collaborazione con 21Shares. Prodotti innovativi come FUTR, che, analogamente agli ETF nella finanza tradizionale, offrono un’esposizione diversificata a temi chiave del settore, saranno fondamentali per aumentare l’accessibilità e il valore di queste classi di investimento nei mercati finanziari. Flow Traders, continuerà a sostenere la creazione di soluzioni innovative e a guidare la convergenza tra il mondo cripto e la finanza tradizionale.”

Infine, 21Shares ha collaborato anche con MarketVector Indexes, che ha svolto la funzione di index provider per l’ETP FUTR e che ha apportato una profonda conoscenza del mercato degli indici cripto all’interno del panorama degli asset digitali.

Steven Schoenfeld, CEO di MarketVector Indexes, ha commentato:

“Il 21Shares Future of Crypto Index fornisce una framework dinamica per tracciare l’andamento dei settori chiave del comparto degli asset digitali, guidandone le prossime fasi di crescita. Siamo entusiasti di collaborare con 21Shares per lo sviluppo di questo prodotto innovativo e orientato al futuro.”