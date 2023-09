Francia: inflazione armonizzata rallenta a settembre

L’inflazione in Francia mostra un rallentamento inaspettato a settembre, nonostante un aumento dei costi energetici controllato dal governo, bilanciato da minori incrementi dei prezzi per i servizi e beni manifatturieri.

I prezzi al consumo armonizzati nella seconda economia più grande dell’area euro sono aumentati del 5,6% rispetto all’anno precedente, in rallentamento rispetto all’incremento del 5,7% registrato nel mese precedente. Il consensus di Bloomberg aveva previsto un valore mediano del 5,9%.

Ieri, in Germania, l’inflazione è scesa al livello più basso in due anni, mentre la Spagna ha registrato un aumento per il secondo mese consecutivo. I numeri per l’intera zona euro saranno pubblicati più tardi in mattinata e dovrebbero mostrare un rallentamento, anche per l’inflazione core.