Foot Locker registra un altro calo delle vendite e taglia le previsioni per la seconda volta nell’anno in corso

Le vendite di Foot Locker sono scese del 9,9% durante il secondo trimestre fiscale, attribuendo il calo alla continua “debolezza dei consumatori”.

Il gigante delle scarpe da ginnastica ha visto un altro trimestre di profitti ridotti a causa dei ribassi e delle riduzioni, ha dichiarato.

Il trimestre negativo ha spinto Foot Locker ad abbassare le sue previsioni per la seconda volta quest’anno, solo cinque mesi dopo averle presentate.

Nel dettaglio Foot Locker ha registrato utili per azione pari a 4 centesimi rettificati contro i 4 centesimi attesi e ricavi a 1,86 miliardi di dollari contro gli 1,88 miliardi attesi. La società ha registrato una perdita di 5 milioni di dollari, pari a 5 centesimi per azione, rispetto a un utile di 94 milioni di dollari, pari a 99 centesimi per azione, registrato un anno prima. Escludendo le voci una tantum, la società ha registrato un utile di 4 centesimi per azione.