Dr. Schaer acquisisce l’attività ‘gluten free’ di Hero nei Paesi Nordici

Dr. Schaer, leader italiano nel settore degli alimenti per diete speciali, ha recentemente annunciato una mossa strategica significativa. L’azienda ha acquisito l’attività ‘gluten free’ dell’azienda Hero nei Paesi nordici, un passo importante per la sua espansione in questa regione. La conclusione dell’affare è prevista per la fine dell’anno.

In questa operazione, Dr. Schaer ha ottenuto il controllo del sito produttivo di Korsnas, in Finlandia. Questo include non solo le infrastrutture e gli impianti di produzione, ma anche i dipendenti che vi lavorano. Inoltre, l’acquisizione comprende l’intera gamma di prodotti ‘gluten free’ prodotti nel sito, tra cui le popolari gallette di pane croccanti finlandesi.