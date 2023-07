Fondo Atlantic 1 di DeA Capital Real Estate SGR conferma vendita immobile a Saluzzo

Il Fondo Atlantic 1, un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso gestito da DeA Capital Real Estate SGR e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ha annunciato la sottoscrizione del contratto preliminare per la vendita di un immobile. L’immobile in questione si trova a Saluzzo, precisamente in Via vittime di Bologna, 1.

Il prezzo d’acquisto concordato per la vendita dell’immobile è di 1.238.000 euro, a cui si aggiungono le imposte di legge. La proposta di acquisto è stata esaminata e accettata dalla SGR, che ha ritenuto le condizioni adeguate e in linea con le aspettative di rendimento del fondo.

La conclusione del contratto definitivo di compravendita è prevista entro il 30 settembre 2023, a seguito delle verifiche di legge e procedurali che DeA Capital Real Estate SGR sta attualmente effettuando. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella gestione strategica del portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1.