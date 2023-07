Delta Airlines: ricavi e utili record nel secondo trimestre, titolo accelera nel pre-mercato

Delta ha registrato ricavi e utili record nel secondo trimestre.

La forte domanda di viaggi internazionali e il carburante più economico hanno incrementato i profitti della compagnia aerea.

Il vettore con sede ad Atlanta ha alzato le previsioni di utile per il 2023 a 6-7 dollari per azione, rispetto alle stime del mese scorso che si attestavano sulla fascia alta di 5-6 dollari per azione.

Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni di Delta sono salite di oltre il 3% nelle contrattazioni di premercato.