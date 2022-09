FinecoBank: in agosto raccolta netta positiva trainata da gestito e nuovi clienti

FinecoBank in agosto ha registrato una raccolta netta positiva per 343 milioni di euro, portando il totale della raccolta netta da inizio anno a quota 7 miliardi di euro, in linea con il 2021.

Questo incremento è stato guidato dal risparmio gestito per 257 milioni di euro, pari al 75% della raccolta netta. Le masse gestite dal gruppo si attestano ora a 2,3 miliardi di euro.

La divisione di Asset Management FAM nel mese di agosto ha registrato circa 147 milioni di euro di raccolta retail, portando le masse complessive di FAM a 25,6 miliardi di euro: 15,3 miliardi di euro nella componente retail (+11% anno su anno) e 10,3 miliardi di euro in quella istituzionale (+39% anno su anno).

Il patrimonio totale è invece pari a 106 miliardi di euro, con una crescita del 2% rispetto ad agosto 2021. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 45,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto a un anno fa.

Nel mese di agosto sono stati acquisiti 6.734 nuovi clienti, che hanno portato il numero dei clienti totali al 31 agosto 2022 a quota 1.462.357.