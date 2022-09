FS Italiane: emesso sesto green bond da 1,1 miliardi di euro

Emesso oggi da FS Italiane il suo sesto green bond per un valore nominale di 1,1 miliardi di euro con scadenza aprile 2027. L’emissione, si legge in una nota, sarà dedicata al finanziamento degli Eligible Green Projects secondo quanto previsto dal Green Bond Framework di FS aggiornato lo scorso giugno. In particolare, i proventi consentiranno di finanziare sia l’acquisto di nuovi treni che di spese destinate alla manutenzione del materiale rotabile di Trenitalia nonché – per la prima volta – gli investimenti per il completamento della rete alta velocità Torino-Milano-Napoli di RFI. La cedola è stata fissata al 3,75% con spread finale di 158,5 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.