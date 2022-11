Fincantieri: trimestrale inferiore alle attese. Guidance rimane qualitativa (analisti)

Risultati trimestrali inferiori alle attese per Fincantieri che segna ricavi a 1805milioni su base annua (+20%) ed EBITDA adjusted a 82milioni contro i 106 mln attesi, per effetto della debole performance della divisione Shipbuilding.

La società ha indicato impatti da materie prime e contesto inflazionistico in US con impatti sul mercato del lavoro e supply chain. L’EBITDA della divisione Offshore (6mn vs 3mn attesi) e della divisione ES&S (11mn vs 6mn atteso) è invece risultato superiore alle attese.

Per il 2022 la società ha confermato un fatturato in crescita. “Alla luce dei risultati triemstrali e in attese dalla conference call – afferma Equita – ci aspettiamo preliminarmente un taglio double digit delle nostre stime 2022-24E di EBITDA mentre vediamo spazio di leggero miglioramento della NFP a fine 2022” concludono dalla Sim milanese.