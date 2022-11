IDNTT: l’azionista AcomeA supera la soglia di rilevanza del 5%

IDNTT, una MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nella giornata di oggi ha reso noto di aver ricevuto comunicazione di superamento della soglia di rilevanza del 5% da parte dell’azionista AcomeA SGR.

Il cambiamento sostanziale della partecipazione è avvenuto in data 2 novembre 2022 a seguito dell’acquisto, avvenuto fuori mercato, di n. 200.000 azioni ordinarie di IDNTT dal socio non operativo Aerre People al prezzo di Euro 3,25 per azione.

Ad oggi il numero di azioni in possesso di AcomeA SGR ammonta complessivamente a n. 566.000, pari al 7,56% del capitale sociale.