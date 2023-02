Iveco in rally (+14%) dopo conti 2022 che battono attese analisti, con ricavi oltre €14 mld. Titolo +86% negli ultimi 4 mesi

A Piazza Affari, Iveco Group balza di oltre il 14% trovandosi così in vetta al listino principale, dopo aver presentato gli ottimi risultati finanziari del 2022 al di sopra delle aspettative degli analisti.

Nel dettaglio, il gruppo produttore di mezzi pesanti ha chiuso l’esercizio 2022 con un balzo del 13,5% dei ricavi pari a quota 14,36 miliardi di euro.

Positivo anche il risultato operativo adjusted che è aumentato a 527 milioni di euro, con l’utile per azione adjusted a quota 0,78 euro. Per il 2022, l’utile netto adjusted si è attestato a quota 225 milioni di euro con un aumento di 85 milioni di euro rispetto a quanto ottenuto l’anno scorso.

Solo nel quarto trimestre 2022 il gruppo ha registrato ricavi netti delle attività industriali pari a 4,35 miliardi (+30,5%), con un ebit adjusted di 206 milioni, in aumento di +147 milioni di euro, con un free cash flow delle attività industriali positivo per 1,199 miliardi.

A dicembre 2022 la liquidità netta delle attività industriali si è attestata a quota 1,73 miliardi di euro, dal precedente 1,06 miliardi di inizio 2022.

L’obiettivo del management del gruppo è quello “di raddoppiare gli sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica, far crescere le nostre attività motoristiche trimestre dopo trimestre e continuare a innovare l’offerta di servizi finanziari che gravita attorno a Gate”, commenta il Ceo Gerrit Marx. In tal senso i vertici della società sono convinti che il gruppo raggiungerà questi obiettivi “grazie ai passi avanti in ambito tecnologico e grazie a partner forti e leali.

Prospettive per il 2023

A fine 2023 il gruppo Iveco si aspetta una liquidità netta di 2 miliardi e un ebit adjusted tra 550 e 590 milioni, ricavi netti delle attività Industriali in aumento dal 2% al 3% rispetto al 2022, nonostante un incremento degli investimenti delle attività industriali in crescita dal 10% al 15% rispetto al 2022.

Buyback da 10 milioni

Infine, il gruppo ha proposto un buyback fino a 10 milioni di azioni per un totale di 130 milioni di euro, proposta che sarà soggetta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti che si terrà il prossimo 14 aprile. Il programma di acquisto di azioni proprie sarà finanziato dalla liquidità del gruppo e durerà 18 mesi a partire dalla data di approvazione.

A Piazza Affari, il titolo Iveco Group dopo aver raggiunto il minimo a quota 4,66 euro ad azione ha invertito la tendenza guadagnando oltre l’80% e al momento si trova a quota 8,83, ancora lontano dal prezzo ipo sopra 11 euro.